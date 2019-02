Repül a csikk

Nagyapám ezüst cigarettatárcájára a mai napig emlékszem: szépen egymás mellé fektetve sorakoztak benne a sodort szálak, lenyűgöző eleganciával. Ő volt az egyetlen a családban, aki dohányzott és ő halt meg először a rokonságban. Talán véletlenül, talán nem.



Soha nem dohányoztam, illetve ez így nem igaz: rosszcsont kilencévesként egy barátommal elbújtunk a suli melletti bokrokban és rágyújtottunk, pöfékeltünk élvezettel pár napig. Inkább csak a tilalom vonzott, merthogy dohányzásra, mint írtam, nem láttam példát a családban. Pedig tudjuk, hogy általában a példa ragadós; olykor a kamaszkori lázadás következménye, hogy valaki rágyújt, aztán szájában marad a cigi egy életre.



Olvasom, hogy Csikkmentes február néven indult új kezdeményezés, a lényege, hogy ne dobjuk el a nyílt utcán a csikkeket. Engem speciel zavar, ha valaki szemetel, az meg pláne, ha csak úgy hanyagul eldobja a csikket; az meg különösen idegesít, ha egy filmben látom, amint a szereplő nagy ívben elhajítja a cigivéget. Volt, hogy szóvá tettem – néztek rám nagy szemekkel. Hallom, hogy egyetlen csikk is mennyire környezetszennyező; mondjuk vannak kétségeim, mennyire hatja meg ez a tény azt, aki negyven éven át megszokta: elpöccinti a cigaretta maradékát.



Maximum a normakövető magatartás segíthet: ha a dobni készülő azt látja, tiszta az utca, a csikk a szemetesben van, talán meggondolja magát. Lám, a zárt helyen való dohányzásról is le lehetett szoktatni a magyart. Amúgy meg minden relatív: strasbourgi ismerőseim nálunk járva elhűlve mesélték, hogy a magyar városok központjában micsoda tisztaság uralkodik. Lehet, hogy egy turista mindent rózsaszín szemüvegen keresztül lát, de akkor is egy olyan városból érkeztek, amely Európa, a nyugati kultúra kiemelt városa, az Európai Parlament székhelye. Eszerint már nincs is sok tennivalónk...