Régi lemez

Nagyjából huszonöt évvel ezelőtt már írtam egy cikkecskét ugyanezzel a címmel. Akkor arról döndörögtem, milyen kár, hogy kimennek a divatból a bakelitlemezek és átveszi helyüket a CD. Mert a bakelitek valódi tárgyak voltak, a lemezborítók nemritkán egyfajta műalkotásnak minősültek, de legalábbis fontos információkat hordozó felületként is működtek. Nem véletlenül hívták albumnak is. És a szertartás, amit egy új lemez meghallgatása jelentett, nem hasonlítható egy CD megpörgetéséhez. Mondom, az huszonöt éve volt. Akkor kaptam is egy levelet egy nyájas olvasótól. Aki nem értette, nyilván életkorából eredően nem érthette érzelmi vonzódásomat a fekete korongokhoz.



Szóval olvasóm kivágta a cikket, s úgy küldte vissza nekem, hogy filctollal ráírta sommás véleményét: „El vagy maradva!" Jót mulattam rajta. S bár ma ismét gerjedt némi kultusza a bakelitnek, s nekem is még az orromban van a lemez illata, meg a frissen nyomott borítóé, már a CD is a múlté. Bő egy éve a tárolószekrényem felső polcára raktam el az összes zeneszerszámomat, temérdek CD-t, lejátszót, minitornyot, hangfalakat. Merthogy nincs már rájuk szükség, porfogóvá alacsonyultak. Vettem egy bluetooth hangszórót, előfizettem a mobilomra egy internetes zenei szolgáltatást és szinte mindent meg tudok hallgatni. Bárhol, bármikor, nagyon jó minőségben. A hangdobozom vízálló, tíz órát bír az akksija és elfér egy kisebb válltáskában.



Nem tudom, hogy az akkori levélíróm milyen szerkezettel hallgat ma zenét, én igyekszem, azaz inkább kénytelen vagyok haladni a korral. Azt persze csak a Jóisten tudja, mikor avul el a mostani cuccom, és mikor mondhatják rám megint: „El vagy maradva!" Szóval én igyekszem, de egy dolgot nem tud az új cuccom. Azt a különleges bakelitszagot. Na, az nagyon hiányzik.