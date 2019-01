Pista bácsi, Mari néni

Alighanem a jogkövető magatartásra való rászoktatás egyik legfinomabb eszközének tekinthetjük azt a gesztust, hogy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal közzétette: az év első hetében hol kell számítani ellenőreik felbukkanására. Mert lássuk be, ugyan milyen hatékonyságú lehet az a szemle, amelyet előre bejelentenek, ráadásul nemcsak megyei, hanem települési bontásban? Izgatottan várhatja ott a revizorokat minden vállalkozó, kereskedő, szolgáltató.



Attól tartok, a NAV illetékesei is tisztában vannak azzal, hogy az idejekorán beharangozott kontroll költségei teljességgel ablakon kidobott pénzt jelentenek. Ám a másik oldalon ott csillog a számottevő hozadék. Ha az érintettek tudván tudják, akkor vigyázzállásban lesik a nagy hivatal szigorú képviselőinek érkezését. Akkor minden kuncsaftban ellenőrt láthatnak, kivéve a szomszéd Pista bácsit meg a Mari nénit. Mindenki tehát jófiú lesz, udvarias, szolgálatkész, pontosan számoló, a köz – és a NAV – számára megnyugtató módon pénztárgépet fürgén püfölő. A bezengett látogatással pedig megvan rá az esély, hogy mindez Pavlov-reflexként beidegződik a hétköznapok gyakorlatába. Tisztelet a kivételnek, akik eddig is becsületesen dolgoztak.



Van persze egy másik nagy előnye is eme NAV-húzásnak. Ezek után vajmi kevesen lesznek, akiket hiányosságon kaphatnak. Így a nyilvánosságra kerülő összegzés jó eredményről számolhat be, hogy kérem nálunk az adózási morál és fegyelem dicséretes magaslatokat ér el.



Következésképpen igen hasznos lenne, ha mindennap előre bejelentenék, hol tartanak ellenőrzést. Lehetőleg minél nagyobb területi lefedettséggel...