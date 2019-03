Piros gomb

A múlt héten meghalt a The Prodigy frontembere. A szomorú hír apropóján megjelent írásokban olvastam egy meghökkentőt. Az együttes egyik leghíresebb számának, a Firestarternek a klipjét a BBC anno betiltotta, mert a nézők arra panaszkodtak, hogy megijeszti a gyermekeket. Szó se róla, Keith Flint megjelenése extravagáns volt – az említett videóban különösen –, de szerintem az az ijesztő, hogy néhányan azért cenzúráztatnak, mert a gyerekkel nem tudják megértetni, hogy vannak emberek, akik nem feltétlenül úgy néznek ki, mint az átlag.



Hasonlóan idegesítő az amerikai szülők tévétanácsa, melynek erősen bigott tevékenységét legjobban az a mondat írja körül, miszerint a szervezet minden nőbe beleköt, ha nem nyakig gombolt pulóverben és földig érő szoknyában tűnik fel a tévé képernyőjén.



Magyarországon önjelölt feljelentgetők vannak, egységbe szerveződés viszont tudtommal nincs. Így is gyakran előfordul, hogy a filmekből a tévék a keményebb részeket nemes egyszerűséggel kivágják, illetve csinálnak egy tévébarátabb szinkront. A kérdésem ezzel kapcsolatban csak az, hogy mondjuk az este tíz óra után vetített filmeknél erre mi szükség, hiszen a védett korosztály jó esetben már alszik, ahol viszont nem, ott alighanem úgyis mindegy, mi megy a tévében.



Ezzel párhuzamosan pedig ott van a valóság az utcán, a híradókban, az egyéb műsorokban, mely mindenféle korlátozás nélkül jön szembe a gyerekekkel.



Csak halkan kérdezem: azért a mesékkel nincs baj, ugye? Vagy tiltsuk be a Süsüt, a Piroskát, a Hófehérkét? Egyébként meg ha valakit zavar, amit a tévében lát, annak javaslom a távkapcsoló piros gombját..