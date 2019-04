Gyakran adunk hírt jótékonysági akcióról, segítő kezdeményezésekről, szerencsére. A győri Apor-iskola diákjai dallal, jó szóval igyekeznek felvidítani kórházi ágyban fekvőket, a diákfórum tagjai ötnapos akcióban időseket, rászorulókat segítenek vagy éppen elárvult állatokat istápolnak, nagy jótékonysági civil szervezetek tehetősebb tagjai pedig összefogva, borárverés ürügyén adnak össze milliókat, amit aztán jó célokra fordítanak.



Ez csak néhány az elmúlt hét történései közül, és persze meg kell említenem az immár egész évben csúcsra járatott akciónkat, a Jóakarat hídját, melyben több ezren segítenek másokon, időnként egymáson. Mindegy tehát, hogy kinek milyenek az anyagi körülményei, hol él, hány éves, mennyit keres, segíteni mindenki tud, és hála az égnek, sokan meg is teszik.



A minapi Kantharosz-gálán találkoztam egy olyan történettel, amely akár jelképe is lehetne az önzetlen segíteni akarásnak. Röviden az akció lényege: győri civil szervezetek fognak össze, és közösen szólítanak meg borászokat, pálinkásokat, akik felajánlanak egy-egy különlegességet a készletükből, amiket aztán zenés gála keretében elárvereznek. Az így befolyt pénzt pedig a pályázó civil szervezetek között szétosztják.



Nos, az idei Kantharosz-gála volt a tizedik. S most jön a meseszerű történet. Tíz évvel ezelőtt egy licitáló 500 ezer forintért jutott hozzá egy palack különleges pálinkához. Tíz éven át őrizte, és elvitte a jubileumi gálára, hogy most ő ajánlja fel licitre az értékes italt. Jellemző, hogy kérte, neve ne hangozzék el. Nagy taps volt a jutalma, és dupla áron, egymillió forintért kelt el a palack.



Az ilyen történetek számomra azt mondják, hogy az emberek többségében ott a jó szándék. De kell egy ötlet, ami összehozza őket, hogy megmutathassák legjobb énjüket. Köszönet minden jó ötletért!