Olyan, amilyen

Ahogy sétáltunk vissza az autóhoz a szombati győri Quimby-koncert után, azon gondolkoztam, már amennyire ez három gyerek mellett lehetséges volt, mennyi Álláspont-témát adott az este még úgy is, hogy csak említés szintjén hozom szóba az utunkat itt-ott szegélyező szelektív kukákat, amelyek gyomrából a beltartalom az aszfaltra folyt, vagy azt, hogy az első nagyobb tapsot a Forradalom című szám végén kapta a zenekar a szellősen megtelt Dunakapu téren, amelyben a „Fel a kezeket, aki nem akar félni" sor is harsogott a hangszórókból. Igaz, kevés kar lendült a magasba.



Először az egyetemi koleszban hallottam Kiss Tibiéket a kilencvenes évek közepén, amikor talán még Dunaújvároson belül is rétegzenekarnak számítottak, most meg olyan nyáresti koncert fellépői voltak, ahová inkább konzumzenét játszókat szokás meghívni. Szerencsére az eltelt két évtizedben nem ők mentek le kutyába, s ha így van, akkor marad a másik lehetőség, hogy a közönség nőtt fel valamelyest hozzájuk; ehhez persze kellett a Most múlik pontosan Csík zenekar-féle feldolgozása, aminek révén a szám az Ajjaj, fekete vonattól az Isten véled, édes Piroskámig tartó folklór része lett – én már idősek napi ünnepségen is hallottam –, de akkor is.



Szóljon azonban ez az írás inkább az álszentségről. Mert olvasom, hogy a koncert milyen jó volt, ami abból a szempontból igaz, hogy a Quimby kitett magáért, nem vette félvállról a kiszabott másfél órát, s még a ’99-es Ékszerelmére című albumról is nyomott vagy négy dalt; a közönség jó része azonban nem nagyon foglalkozott azzal, mi történik a színpadon. A hangulat leginkább ahhoz hasonlított, mint amikor egy lebujban játszik a zongorista, közben pedig a hallgatóság sörözik, beszélget, nyomkodja a telóját vagy csak unottan bámul ki a fejéből. Ha nem tudom, hogy a koncert végén nem lesz tűzijáték, esküszöm, azt hiszem, a zöm arra vár.



Hiába, ami ingyen van, az annyira olcsó, hogy már nem is nagyon kell.