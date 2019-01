Most, hogy az utolsó győri lakóutcában is elolvadt az a hó, amelynek nagy része január 5-én évek óta nem látott intenzitással esett le, s amelyen sokan csúszkáltak, estek-keltek bő egy héten át, érdemes néhány tanulságról szót ejteni. Merthogy vannak, mindkét oldalon. Egyrészt sok győritől elkelne némi megértés, hiszen az még Ausztriában sincs úgy, hogy ha havazik, akkor ne legyenek havasak, latyakosak az utak, a járdák, s ott sem indul azonnal hótoló minden közbe és utcácskába. Aki havat lapátolt aznap, tudja, hogy amint végigért a ház körüli járdákon, rögtön kezdhette is elölről a munkát – miért lett volna ez másként az utakon?



Van ugyanakkor másrészt is. Győr uszkve százmillió forintot fizet évente hóeltakarításra, síkosságmentesítésre – nem számolva azt az összeget, amit az állami közútkezelő költ a város állami útjaira –, 35 gépet s a hozzá tartozó emberállományt szánja erre a feladatra. Az összeg, az erőforrás lehetne kétszer ekkora is, de többé-kevésbé belátható, hogy valahol meg kell húzni a határt, s ha hatévente van a mostanihoz hasonló havazás – a klímaváltozással pedig feltehetőleg még ritkábban lesz –, akkor pazarlás ennél sokkal nagyobb erőket tartalékolni erre a feladatra. Kicsivel nagyobbon azért persze el lehetne gondolkodni.



Az a helyi rendelet ugyanakkor életszerűtlen, hogy a szolgáltató nem használhat sót a lakóutcákban. Nonszensz, hogy akadtak olyan járda nélküli szakaszok, például Pinnyéden, ahol még a múlt hét közepén is könnyebb volt korcsolyával közlekedni, mint csizmában. A szabályozás módosításra szorul, s nem ártana nagyobb döntési szabadságot adni a közszolgáltatónak, mert nyilvánvalóan nem mindegy, hogy az előrejelzés szerint egy-két nap vagy csak egy hét múltán jön az olvadás.