Nem mellékes a mellény

Éjszaka utaztam haza a napokban és Győrújbarát előtt egy sötét kanyarban megcsillant valami az

autó fényszórójának pásztájában. Mint pár pillanat múlva kiderült, egy teljesen feketébe öltözött, kivilágítatlan kerékpárost mentett meg a vakszerencse és a bringa megcsillanó sárhányója az ütközéstől. Semmit sem lehetett látni belőle. Hetvennel mehettem, így mindössze pár másodpercem maradt kikerülni a biciklist. Mit tagadjam, leizzasztott a gondolat: mi lett volna, ha nem csillan meg a sárhányó vagy éppen nem hetvennel megyek, hanem az egyébként megengedett kilencvennel? Valószínűleg esélyem se lett volna kikerülni a bringást. Ráadásul ha komolyan megsérül, egy életen át hordozhattam volna magamban a mardosó önvádat: tragédiát okoztam. Pedig nem is tehettem volna róla…



Természetesen van pozitív ellenpélda is, néhány hete már messziről láttam az út szélén kerékpározó fickót, egyszerűen azért, mert volt rajta biztonsági mellény. A fényvisszaverő csík legalább száz méterről jelezte: figyelj rám, itt vagyok!



Magam is szívesen kapok drótszamárra, de ha kimerészkedem a város határain kívülre, két dolgot sohasem hagyok otthon. A sokak által nevetségesnek tartott „kukásmellényt" és a biciklis-bukósisakomat. Azt gondolom, ha ezek velem vannak, legalább egy pluszesélyt adok annak, hogy biztonságosan és egészben haza is érjek egy kellemes kerékpártúráról.