Nem bunkó, arcvak

Volt már úgy a kedves olvasó, hogy nem ismerte fel gyermeke tanító nénijét? Vagy a saját rokonai mellett elsétált köszönés nélkül? Ha igen, csináljon gyorsan egy arcvaksági tesztet! Hogy mi az arcvakság? Hát a prosopagnosia nevű betegség, amiben az emberiség két és fél százaléka szenved. Például Nyáry Krisztián, Bárdos András és Brad Pitt is.



Súlyos esetben a beteg saját magát sem ismeri fel. Azt, hogy a tükörből önmaga képmása néz vissza, csak azért tudja, mert megtanulta. Sokaknak a közvetlen családtagok azonosítása is gondot okoz. És van az enyhébb, mégis sok gondot okozó állapot, amit magamon is diagnosztizáltam. Amíg nem olvastam a prosopagnosiáról – néhány évvel ezelőtt –, azt gondoltam, csak az arcmemóriám jóval gyengébb, mint az átlag. Korholt is a nagyanyám annak idején, hogy nem köszönök a szováti rokonoknak, ismerősöknek. Pedig nem bunkó voltam, csak arcvak. Aztán legénykoromban emiatt vittem magammal segítségül Jani barátomat is a randevúra, mert féltem, hogy nem ismerem fel a kislányt, akivel előző héten találkoztam az enesei búcsúban. Ha egy filmben egynél több szőke nő szerepel, vagy egynél több kalapos férfi, már bajban vagyok és nehezen követem az eseményeket. Gyermekeim tanárait és az osztálytársak szüleit is „meg kellett tanulnom". Ha valaki gyanúsabban néz rám az utcán, még ha nem is ismerem fel, annak gyorsan köszönök, nehogy udvariatlannak tűnjek. Azoktól viszont, akiknek illene bólintanom, mégsem teszem, itt kérek elnézést. Azt hiszem, arcvak vagyok.



A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem kognitív tudományi tanszékén kutatják a betegséget. Én már kitöltöttem tesztjeiket, izgatottan várom az értékelést.