Nehéz próba

A minap az újévi fogadalmak kapcsán szót ejtettem arról, hogy gyakoriak az egészségünk megóvását célzó szándékok. A pláne az egészben az, hogy például a fogyókúra, a leszokás a cigiről meg a sportolás elkezdése felesleges lenne, ha eleve nem híznánk el, nem gyújtanánk rá és egész életünk része lenne a mozgás. Ami miatt ez a téma ismét eszembe jutott, az a Kisalföld tegnapi rendezvénye, a 7próba elnevezésű akciónk záróeseménye volt. Ahol több tucat általános iskolás gyermek küzdött az elsőségért, mindenféle vicces és komoly ügyességi játék során. Ezt megelőzte a hatfordulós próba, itt a legkülönfélébb feladatokat kellett megoldani a csapatoknak. Nem véletlenül közlünk erről az eseményről jó sok fotót. Önök is láthatják a vidám, önfeledt arcokat. Mindez nekem azt mondja, a gyerekek mozgósíthatók jó célokért, jó ügyekért, ha az arra szóló invitálást az ő nyelvükön, az ő igényeik szerint kapják. Azaz, ha értelmes, érthető és követhető tanácsokat kapnak a gyerekek az egészséges életmódról, lehet sikereket elérni ott is. Nem tudom, hogy hány iskolában, hány családban, hány kisközösségben kapják ezt meg. Remélem, egyre többen. Ami viszont még nélkülözhetetlen a sikerhez, az a személyes példamutatás. Biztos vagyok abban, hogy hatástalan a gyerkőcöt a számítógépezés helyett focizni küldeni, ha a szülő a tévé előtt ül sörrel a kezében.



És ez persze mindenre igaz. Hogyan fogja a gyerekünk óvni a környezetét, ha nem gyűjtjük szelektíven a szemetet és eldobáljuk a poharakat a focimeccs nézőterén? Hogyan fog kulturáltan közlekedni, ha mi nem engedjük be a megszűnő sávból érkezőt? Hogyan fog takarékoskodni, ha mi hitelt hitelre halmozunk? Sehogy.



Nézzük tehát azokat a fotókat, a sok gyerekarcot és vegyük biztatásnak