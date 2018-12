Neagu-szindróma

A román játékosokénál talán csak Planéta Szimonetta arca tükrözött nagyobb megdöbbenést, amikor a női kézilabda Európa-bajnokságon a két válogatott összecsapásán Cristina Neagu a földön maradt. Előtte a világklasszis lövővel szemben a magyar játékos szabálytalankodott ugyan, de ilyenből száz is akad egy mérkőzésen: Neagu térdszalagszakadása még véletlenül sem volt írható a hordágy mellett aggódva álldogáló Planéta számlájára.



Az eset alaposan felkorbácsolta a felszín alatt a sportágban amúgy is lappangó indulatokat és Neagu sajnálatos sérülése kapcsán is sokan keresik a válaszokat a sportág jövőjét is meghatározó kérdésekre.



A meccs végi sajtótájékoztatón Kim Rasmussen, a magyar, illetve Ambros Martín, a román válogatott szövetségi kapitánya is kikelt az Európai Kézilabda Szövetség versenynaptára ellen, amely teljesen kizsigereli a játékosokat. Mint kiderült, az edzők krémje már korábban is tett javaslatokat erre vonatkozóan az EHF-nek, de ezek eddig süket fülekre találtak. Hasonló húrokat pengetett a honi televízió stúdiójában Elek Gábor, a Fradi mestere is, hozzátéve még, hogy ezt a túlfeszített tempót csak a gladiátorok bírják, akik Európában két-három csapatba tömörülnek – ebben nyilván benne van az Audi- ETO és a Bukarest is – és ezt megsínyli a sportág egésze. Ezenkívül szerinte meg kellene vizsgálni az EHF által a csapatokra erőltetett Gerflor borítást is.



Ezekről a témákról Győrben is tudnának mesélni. Egy biztos, amióta nem Martín az ETO vezetőedzője, Győrben nem történt súlyos térdsérülés, valamint most Neagu a lehetséges 352 percből 335-öt töltött a pályán az EB-n, ez is közrejátszott a szerencsétlenségében. No comment.