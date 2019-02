Bedő Imre, a Férfiak Klubja alapítója a napokban a Máltai Szeretetszolgálat Családi Körének szervezésében tartott előadást Győrben. A kétórás programon egyaránt láttam egyetemi tanárt, családapát, harcos, ám érdeklődő amazont, fiatalt és időst. Most nem idézném ide Bedő Imre összes mondatát, de úgy érzem, hogy a súlyosabbak közül néhányat érdemes feleleveníteni. Azzal kezdte, hogy sajnos már nem igaz az a kijelentés, hogy a társadalom építőköve a család; ugyanis a romlás lejjebb jutott, férfi és nő szerepe alapjaiban kérdőjeleződött meg. Azzal folytatta, hogy az életben a magánéleti boldogulás jelenti az igazi sikert, és bizony sok-sok dúsgazdag ismerőse zokogott már a vállán, mondván, az utolsó fillérjét is odaadná, ha helyreállíthatná tönkrement családi életét. Arról is szólt, hogy fordítsunk egyre több figyelmet arra, hogy a megtermelt pénzt szabad-

időnkben értékké alakítsuk. Ne tárggyá, értékké.



Szomorú, de manapság férfi és nő között abban az időben, amikor végre együtt lehetnek az otthonukban – nagyjából este hét és tíz óra között –, alig van interakció. Régen a játék neve férfi és nő között az volt: ki vállal többet, s erre törekedtek mindketten, kérdés nélkül. Ez rendjén is volt, mert a férfi élete akkor ér valamit, ha szükség van rá. Ha a nő mindent képes egyedül megcsinálni, mindkettejük élete, de vele a család is tönkremegy. A beszélő fontos megállapítása volt az is, hogy azzá válunk, amit gyermekünk lát belőlünk. Ha csak egy tévé előtt ülő apát lát, ez marad meg benne. Bizony, már külön irodalmuk van a családon belül elárvult gyerekeknek; nem kell magyarázni, hogy mit jelent a fogalom.



A végén azért megkérdeztem az előadót, nem szoktak-e olykor belekötni mondandójába egyes vérmesebb feministák, de erre azt mondta, dehogy, sőt: mivel ő férfi és nő egyenrangú szövetségét hangsúlyozza, inkább bőszen helyeslik gondolatait. Ekkorra arra gondoltam, de jó is lenne, ha megszűnne végre férfiak és nők szembeállítása... Maradjunk inkább szövetségesek.