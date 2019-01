Ne kampány legyen!

Vége a karácsonyi szezonnak, amikor egy kicsit mindenkit megérintett a jótékonykodás vágya, és az ünnepek közeledtével azt is elöntötte a jóakarat, akinek egyébként nem nagyon tűnik fel, hogy egyesek a túlélésért küzdenek a közelében. Egy hónapja meg sem lehetett számolni, hány helyen gyűjtötték a meglepetésekkel megpakolt cipősdobozokat, a használt játékokat, gyerekruhákat, adományokat a rászoruló családoknak, hogy karácsonykor jusson a fa alá valami; egyáltalán, jusson karácsonyfa és étel az asztalra, legalább szenteste.



A karácsony elmúlt, visszatértek a dolgos hétköznapok, a jótékony szellem tovaszállt. Csak keveseknek sikerül ilyenkor megőrizni és átmenteni a mindennapokba az adni és tenni akarást, hiszen olyan könnyű félrenézni, ha elesett embert, nélkülöző családot látunk... Nekik nemcsak karácsonykor van szükségük a segítségre, nekünk pedig, akik megtehetjük, nemcsak karácsonykor jó érzés, ha adunk valamit.



A Kisalföld „Jóakarat hídja" alapítványához most is nap mint nap érkeznek a levelek, néhány tízezer forintból élő családokról, éhező nyugdíjasoktól, fázó, beteg gyerekeket nevelő szülőktől. Mi nem hagyjuk abba a segítésüket – hogy ezt megtehetjük, az nagyrészt adakozó olvasóink érdeme –, s arra buzdítunk mindenkit, keresse meg a saját környezetében a lehetőségeket a saját jótékony gesztusaira! Talán egy anyaotthon lesz az, amelynek lakói örülnek a kinőtt gyerekruháknak, talán egy ételdoboz, ahova beteheti a nélkülözőknek szánt maradékot, talán egy didergő hajléktalan, aki hálás egy meleg kabátért, takaróért. Nemcsak karácsonykor.