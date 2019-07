Műanyag-mizéria

Minden régiség lesz egyszer. És most nem arra az épp divatos applikációra gondolok, ami az arcunkról készített fotót átmaszkírozva akár aggastyánná varázsol bennünket. Az említett mondat akkor hangzott el, amikor a győri régiségkereskedelemről írtam – már jó régen – és egy antik boltos szögezte le. Kétkedve megállapításában ráböktem az egyetlen nem ódon tárgyra, egy kecses sárga műanyag flakonra, amiben a tisztítószert tárolták. „Ez is?" – kérdeztem. Erre a jelen lévő szakértők közt izgalmas vita alakult ki, aminek a végére máig nem tudnék pontot tenni. Ám azután olykor eszembe ötlött, hogy tán pár szebb tusfürdős plasztikedényt félre kéne raknom és elképzeltem, hogy egyszer nagy összegeket dobálva licitálnak majd rá egy árverésen. Manapság pedig – azért is, mert műanyagmentes júliust írunk, legalábbis a bolygónkért aggódók szeretnék, ha írnánk – egyre inkább szeretném, ha az álmom valóra válna. Nem kell, hogy én keressek sokat a kalapácsleütés nyomán. Azt szeretném csak, ha az illatszeres műanyag csomagolások és társaik ritkaságszámba mennének, úgy keresnék azokat a gyűjtők, ahogy az Elveszett ereklyék fosztogatói tévésorozat főszereplői egy-egy kincs után kutatnak. Arra a bizonyos sárga flakonra és a szürke szeméthegyóriásokra gondolva azt kívánom, hogy a presztízs színe – ahogy már tizenöt éve is megírtam egy cikkben – tényleg legyen egyre zöldebb. Azaz magukra valamit is adó cégek terméküket, annak csomagolását, gyártását is tegyék mielőbb környezet- és egészségbaráttá, ne csak beszéljenek erről, hanem így akarják elismertségüket, bevételüket növelni.