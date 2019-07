Ha valakit a király is dicsér, arra különösen oda kell figyelni. Így vagyunk a 19 éves Milák Kristóffal is. Amellett, hogy a 19 éves magyar versenyző világbajnok lett a kvangdzsui úszó-vb-n 200 méter pillangón és megdöntötte a sportág élő legendájának, Michael Phelpsnek a világrekordját, a 23-szoros olimpiai bajnok amerikai úszó nem volt rest méltatni őt a New York Timesban.



„Persze, kissé frusztráló megélni, hogy elesett ez a csúcs, mégsem lehetnék boldogabb, hisz láttam, hogyan csinálta. Ennek a kölyöknek az utolsó száz métere egyszerűen hihetetlen volt. Egy óriási 200 pillangót rakott össze, elejétől a végéig. Volt egy kölyök, aki meg akarta csinálni, aki álmodott arról, hogy megcsinálja, aki addig dolgozott a technikáján, amíg az ilyen gyönyörű lett, és aki beletette azt az igazán, de igazán kőkemény munkát, ami ahhoz kell, hogy végül megdöntse ezt a csúcsot. Megemelem a kalapom előtte" – mondta Phelps Milákról.



A magyar úszókirálynőt, Hosszú Katinkát is érdemes idézni az új kedvencről: „Az edzőkkel közösen néztük a döntőt, egyszerűen nem találtam a szavakat, történelmet írt. Nagyon érdekes érzés volt, hogy egy honfitársamnak szurkolhattam a világcsúcsért. Ez egyúttal nekem is óriási motiváció, szeretnék újra az ő helyében lenni."



Az 1:50:73-as idővel a világ jelenlegi legjobb „pillise" isten- áldotta tehetség, akinek a családja is minden támogatást megad ahhoz, hogy sikeres lehessen. Sós Csaba szövetségi kapitány a döntő után megemlítette, az sem volt véletlen, hogy Wladár Sándor, a szövetség elnöke 2017 végi megválasztásakor rögtön felkarolta a fiatal Milák Kristófot. Mivel Wladár maga is kitűnő úszó volt, így egyértelműen meglátta benne a tehetséget.



Ahogy Kozma Dominik fogalmazott szerdán: Milák csúcs. Reméljük, jövőre Tokióban is az lesz.