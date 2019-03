A Magyarország–Horvátország labdarúgó EB-selejtező előtt jelent meg egy cikk az egyik internetes portálon, mely azt taglalta, miért nem jár ugyanaz a támogató hozzáállás a közvélemény részéről a focistáinknak, mint mondjuk a kézilabdásoknak, jégkorongosoknak vagy a vízilabdásoknak. A magyar futballba belerúgni ma nem nagy kunszt, gyakorlatilag bárki bármilyen szituációban megteheti, rögtön osztatlan sikert arat és rengeteg támogatót talál.



Persze nem alaptalanul, hiszen labdarúgásunk 1986 óta alig örvendeztetett meg bennünket sikerekkel. Tisztában vagyok a magyar foci helyzetével, magam is számos alkalommal fejeztem ki nemtetszésemet – hogy finoman fogalmazzak – arról, amit az „aranylábúak" a pályán mutattak, de a fent említett cikk hozzászólásainak többségén azért felhorkantam.



Az általános vélemény az volt, ne is várjanak tiszteletet a „zselékirályok", majd csak akkor, ha ugyanúgy stabilan a világ húsz csapata között lesznek, mint a kézisek, a hokisok vagy a pólósok.



Minden tiszteletem a másik három sportágnak, mindegyiknek szurkolok is, de azért nem egy ligában vannak a focival, s ezzel ők nagyon is tisztában vannak. Míg focizni lassan az egész világ tud, addig az említettekben jóval kisebb a konkurencia. Amit még szintén sok helyen űznek egész magas szinten, az a kosár- és röplabda, na, nem is nagyon szagolunk hozzá egy vb-hez, az EB-n a focihoz hasonló siker már dicsőségnek számít.



Szóval lehet ekézni a magyar futballt, lehet azt harsogni nagy hanggal, hogy nulla munkával nagy pénzt keresnek, de ilyenkor mindig felteszem azt a kérdést: ha ennyire egyszerűen lehet milliókat keresni, miért nem futballista ma Magyarországon minden férfi...?