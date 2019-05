Mi lesz belőlük?

A fiatalok 40 százaléka influencer akar lenni – állapítja meg egy friss, nem reprezentatív online kutatás, melyet 727, meghatározó mértékben Y és Z generációs válaszadó körében végeztek. Az influencervilág által leginkább érintett 14–18 éves válaszadók döntően az Instagramon (87%) és a YouTube-on (88%) követik figyelemmel kedvenc influencereiket. A TikTok azonban gyorsan nő (33%). A megkérdezett tizenévesek 12%-a figyeli a SnapChaten a kedvelt véleményvezérét, míg a blogokon és a Twitchen csak 7%. A Facebook is csökkenő arányban van jelen (19%) a tinédzserek életében, már a TikTok is jócskán megelőzi.



Megpróbálom megbecsülni, olvasóink hány százaléka érti, miről is szól ez a hír, és hány százalékuk számára teljességgel érthetetlen ez a pár sor. Nos, szerintem 20 kontra 80 százalék az arány. Mert optimista vagyok. Azt nem állítom, hogy teljesen képben vagyok, nem tudom például, hogy mi az a TikTok, és hogyan működik a Twitch, de azért lefordítom az iménti információt a „felnőtt korosztály" számára. A lényeg, hogy ’80-as, ’90-es és 2000-es években születettek közül minden harmadik fiatal abból szeretne megélni, hogy az internet valamilyen platformján keresztül népes követőtábort épít, akikre képes hatni, véleményüket formálni, s ezt reklámfelületként használó cégek jól megfizetik neki.



Ez persze leegyszerűsítése a dolgoknak, de kénytelen vagyok, hogy a magamfajták valamit megértsenek belőle. Mert a felnőttek többsége számára ez a világ egy nagy fekete folt. Ami nagy baj. Mert a kutatásból az is kiderül, hogy az influencerek hitelessége ma már vetekszik a családéval, és fej fej mellett van a tanárokkal. Magyarán, ha nem ismerjük azt a terepet, ha nem tudjuk használni ezeket a fórumokat, akkor véleményünket, akaratunkat, tanácsainkat csak roppant szerény eredménnyel tudjuk továbbadni az ifjabb nemzedéknek. Pedig ez lenne a legfőbb dolgunk a világban.