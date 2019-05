Mentő ötlet

Alig néhány hete számoltunk be arról az esetről, amikor egy teniszpályán élesztettek újra egy férfit, és máris újabb sikeres beavatkozásról adhatunk hírt. Ezúttal egy bábolnai szépségszalonban mentették meg az ott dolgozók és egy vendég, egy 50 éves hölgy életét.



A mentők diszpécserének szakszerű irányítása mellett mindaddig fenntartották a hölgy keringését, amíg az esetkocsi a helyszínre nem ért. Bátorság kell ehhez, nem is kevés. És persze nem árt egy pici szaktudás sem. Éppen ezért indította a Kisalföld is útjára a babamentő akcióját, ismerjék meg minél többen azokat a fogásokat, amelyekkel adott esetben megmenthető egy pici élete.



Nagy örömünkre egyre bővül azoknak a köre, akik részt vettek ilyen bemutatón és volt alkalmuk kipróbálni és gyakorolni a speciális ambubabán a kisgyerek mesterséges lélegeztetését, vagy megtanul- hatták a szájba, orrüregbe került tárgy szakszerű eltávolítását is. Szükség van erre, hisz senki sem tudhatja, mikor kerül olyan helyzetbe, amikor elő kell kapnia az ilyen tanfolyamokon szerzett tudását.