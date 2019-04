Hazalátogatott húsvétra Franciaországból ismerősöm, megmutatta kerek szemmel a világot magába szívó, pár hónapos kisfiát a magyar rokonságnak is. Franciaországban az anyának a kicsi két hónapos korában vissza kell mennie dolgozni, a baba mehet bölcsődébe, az állam nem finanszírozza az otthonmaradást. Másik ismerősünk a főváros egyik legjobb klinikáján dolgozik nővérként. Lánya külföldön élt, de amint állapotos lett, hazajött, mert az itteni kismama- és babaellátásban bízik. Nyugodtan mondhatjuk, hogy a magyar családtámogatási rendszer, az, ahogy a kismamákkal és a babákkal bánunk, az egyik legjobb Európában.



Mikor vállalunk gyermeket? Szerintem az egyik ok, ha biztonságot érzünk, kiszámítható jövőt. Akkor, ha úgy érezzük, az élet szép, a gyermek ajándék.



Persze szörnyűségek nap mint nap történnek a világban. „Hallottad, mi történt? Mit szólsz hozzá, micsoda barbárság?" – hallom szinte naponta. Sajnos tudomásul kell vennünk, hogy hétmilliárd ember él a Földön, valahol mindig történik tragédia: összeomlik egy híd, kigyullad egy katedrális, őrültek robbantanak. Összeszorul az ember szíve, eszébe jut, hogy az ő hozzátartozója is ott lehetett volna a helyszínen. Tegyünk meg minden tőlünk telhetőt, hogy a világ jobb hely legyen – de nem szabad, hogy a mindennapok hírei határozzák meg azt, vállalunk-e gyermeket. Különben is néha úgy érzem, hogy valamiért egyesek azt akarják éreztetni velünk: a világ rossz hely – sőt, Magyarország rossz hely, ahol nem érdemes élni, ahol nem érdemes gyermeket vállalni. Ne hagyjuk becsapni magunkat.



Az életben éppen a traumák, a megálljt parancsoló tragédiák nyújthatnak jó okot arra, hogy önvizsgálatot tartsunk: melyek a legmélyebb vágyaink, és ha rájuk találtunk, azok szerint éljünk. Márpedig az ember legmélyebb vágyainak egyike a valakihez tartozás, a családban élés.