Ismét lottólázban ég az ország. Tizenhét hete nem volt telitalálatos szelvény az ötöslottón, így a főnyeremény egyre halmozódik. Ezen a héten már kétmilliárd-hetvenmillió forint lesz a tét. A magas nyeremény sokak fantáziáját beindítja, így a beérkező szelvények száma valószínűleg még tovább nő. Az ötöslottó hatvankét éves történetének egyébként legnagyobb nyereménye meghaladta az ötmilliárd forintot. Az álomösszeget 2003-ban vitte el a szerencsés nyertes. De valóban szerencsés volt?



A lottózóban ezen nem gondolkodik az ember. Régi vágyai lebegnek a szeme előtt, amik „kis szerencsével" beteljesülhetnek. Pedig ennyi pénz hatalmas gond és felelősség. Nyomasztó a félelem: ami könnyen jött, az könnyen el is veszhet... Sokszor a rivaldához szokott sztárokat is megroppantja a hirtelen jött gazdagság. Hát még az átlagembert! Azt, aki jól megtanulta, hogyan kell beosztani a havi keresetet, de fogalma sincs a tőke és a pénzpiac mozgásáról. Tud ügyeskedni, hogy a mindennapi kiadások mellett egy kis „luxusra" is teljen, de fogalma sincs, mibe érdemes fektetni két-három milliárdot. Forintban tartsa vagy valutában, esetleg részvényben? Indítson egy vállalkozást (amihez nem biztos, hogy ért), szálljon be egy meglévőbe (ahol esetleg kihasználják, becsapják) vagy vásároljon ingatlant, ami ki tudja, meddig tartja az értékét? Vagy, vagy és vagy... Egy sor eldöntendő kérdés.



És akkor még nem beszéltünk a milliárdoslét lelki oldaláról. A hirtelen felbukkanó „jóbarátok" pumpolásairól, amikre egy határ után tudni kell nemet mondani. A legstrammabb ember is összeroppanhat ennyi gond súlya alatt...



Hát kell ez nekem? – kérdezem, s próbálom lebeszélni magam, hogy ezen a héten én is megkísértsem a szerencsét. Még van néhány napom, hogy eldöntsem...