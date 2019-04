Amikor Erdélyben jártam, találkoztam egy idős székely emberrel. Sok egyéb mellett arról beszélt nekem, hogy szeret énekelni. Fiatal korában azonban csak halkan, zárt ablakok mellett fújhatták társaival a magyar nótákat, mert hamar büntetés járt érte.



Mindig ez a bácsi jut eszembe, amikor a szlovák himnusztörvényről olvasok vagy hallok. Nem tudom, ha él még az öreg székely, mit szól hozzá, hogy hatvan évvel az ő fiatalsága után ilyen törvényjavaslatokkal kell foglalkozni a Kárpát-medencében. Persze tudom én is, hogy a lex DAC a dunaszerdahelyi FC DAC 1904 futballünnepeit lenne hivatott eltörölni. Nem voltam még DAC-meccsen, de ismerősöktől hallom, hogy milyen hangulat alakul ki a lelátón a Himnusszal, a Nélküleddel, az anyaországi drukkerekkel. Nagyon szimpatikus volt a klubtulajdonos, Világi Oszkár nyilatkozata a törvényjavaslat hallatán: „Amíg én vagyok a DAC tulajdonosa, addig lesz magyar himnusz a stadionban" – mondta, vállalva az esetleges büntetés megfizetését is.



A lex DAC-ot a szlovákiai magyar képviselők egyetértésével, szavazatával fogadta el első körben a parlament. Erre kár is szót vesztegetni, hiszen elfogadható magyarázat nem lehet rá. Most Kiska államfő vétója miatt újra tárgyalják a javaslatot. Lesz, ahogy lesz, biztos vagyok benne, hogy Szlovákiában sem halkul el a magyar himnusz. A Székelyföldi lakodalom című dal is eszembe jutott, Solti Károly énekli és van benne két sor, amit a magyar énekéért elvitt legény mond: „Sápadt arcú bírák elé büszkén odavágja: / Magyar vagyok, annak pedig magyar a nótája!"