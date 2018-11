Lenni vagy nem lenni?

A kérdés itt már nem kérdés és Gáti Oszkár is inkább játszhatná az öreg Hamlet szellemét, mint annak fiát, aki egy húsát hagyott koponyán mereng arról, hogy „Akkor nemesb-e a lélek, ha tűri / Balsorsa minden nyűgét s nyilait; / Vagy ha kiszáll tenger fájdalma ellen." Három év után döntött úgy a Menház Színpad igazgatója, hogy fel kell adnia és kiszáll, bezár. Minden lehetséges megoldást kifilézett, de egy szálka mindig előkerült, amitől nem megy tovább.



Nem tudom kívülről nézni mindazt a jót és rosszat, amiről időnként az olvasókat is tájékoztattam, mert Oszkár a barátom. Így lett személyes örömöm a sikere és így fáj most nagyon, hogy nincs tovább. A színházművészet olyan esszenciális minőségét terítette elénk, ami nagyon fog hiányozni. 2023-ban is, amikor Európa kulturális fővárosa lehet Győr.



Fantasztikus – online is elérhető – pályázati anyagot nyújtott be a város. Okos, igényes, kreatív és olyan innovatív munka született, ami valóban Európából nézve összegez és kínál élményt, flow-t. Van mire büszkének lenni: a város az idei évben összköltségvetésének tíz százalékát fordítja kultúrára, ami 21 millió eurót jelent. Itt élve pontosan tudjuk, hogy már most kulturális főváros vagyunk és mi vagyunk az áramlás! Tökéletes a szlogen, a szimbolika, az érzés.



A gigászok csatájában – Veszprém, Debrecen, Győr – kerekítési összegként is elenyésző az, amivel életben lehetne tartani ezt a színházi sikertörténetet.



Noé kulturális bárkájáról mégis lemaradt a Menház Színpad és a papírcsónak nélküle úszik tovább.



Nagy volt a sodrás, elvitte az áramlás.