Legyen ünnep

Ami Győrben az Audi-ETO kézilabda-, az Sopronban a női kosárlabdacsapat. A helyi sport zászlóshajója, melynek meccseire azt gondolnám, özönlik a „nép". De nincs így, az év első hazai Euroliga-meccsén a tudósításokban 1000 néző szerepelt, ami nagyjából a Novomatic-aréna fél házát jelenti.



Pedig Euroliga-ezüstérmes a csapat, a bajnokságban egyedüliként veretlen, az alapszakasz első helye szinte már biztos, de ellentétben a már felhozott győri női kézisekkel, Fegyvernekyék meccsén nincs tele a lelátó még a nemzetközi meccseken sem.



Mint azt a klubnál elmondták, ezzel együtt nem elégedetlenek, hiszen azért megmozdultak a soproniak, bérletből többet adtak el, a jegybevétel is rekordokat döntöget az előző évekhez képest. Persze mindez nem azt jelenti, hogy ne várnának még további szurkolókat.



A csapat meg is érdemelné a nagyobb törődést, a szeretetet, elvégre minden meccsen komoly teljesítményt tesz le az asztalra, pontosabban a pályára. Roberto Íniguez fanatizmusa teljesen új pályára állította a soproni kosárlabdázást, s bár még messze a vége, nem kizárt, meg tudja közelíteni tavalyi eredményeit a Sopron Basket. A spanyol szakember egyébként a közelmúltban érdekes nyilatkozatot tett: „Az utóbbi szezonban néha az volt az érzésem, hogy ebben az országban vannak emberek, akik nem büszkék a sikereinkre, sőt, élvezik, amikor problémánk van, amikor nehéz szituációkba keveredünk."



Ez – mint megtudtam – nem a közönségnek szólt, de analógiának jó: ha nem is arról van szó, hogy a soproniak ne lennének büszkék a csapatra, alighanem mindenki, aki a sikerekért dolgozik, örülne, ha a Sopron Basket meccse ünnep lenne a városban – telt ház mellett...