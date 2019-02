Néhány hete kavarta fel a közvéleményt a győrújbaráti busz esete. Tucatnyi gyerekkel a fedélzeten szorult be két sorompó közé a reggeli járat. A vizsgálat szerint egy lerobbant autó korlátozta a busz biztonságos átkelését a vasúti átjáróban. Ez talán mindegy is, a lényeg az, hogy a szemtanúk jelentése szerint mindössze néhány centivel kerülte el akkor a mozdony a busz hátulját.



Decemberben Csornán ütközött vonattal személygépkocsi. Az is „szerencsés" kimenetelű volt. (Ha lehet ilyet egyáltalán mondani…) Ebben a balesetben sem sérült meg senki, csak egy kocsi ment tropára. A rendőrség a napokban zárta le az eset vizsgálatát, amelyből kiderült, a gépkocsivezető egyértelműen a piros jelzés ellenére hajtott a sínekre. Figyelmetlensége majdnem tragédiát okozott.



Van az éremnek másik oldala is, hiszen a vonatot is ember irányítja. Mégpedig fokozott stresszben. Volt alkalmam egyszer hosszan beszélgetni mozdonyvezetőkkel. Már a pályájuk kezdetén mindannyian tudják, hogy egyszer gázolni fognak. Mindegyik, nem csak az, akinek nincs szerencséje. Azzal is tisztában vannak, hogy semmit sem tudnak tenni azért, hogy ezeket a többségében halálos kimenetelű baleseteket elkerüljék. Egy vonatszerelvény fékútja meghaladja az egy kilométert, bármit is tennének, hiába vészfékeznek, az ütközést elkerülni nem tudják. Ráadásul nem is az ő figyelmetlenségükből következik be a baleset, szinte kivétel nélkül a közlekedés más szereplője okolható mindenért. A tragédia után pedig marad a pszichiáter. Többen sohasem ülnek többé vonatvezetői ülésbe és sohasem dolgozzák fel az eseményeket, mások folytatják a munkájukat és várják a következő elkerülhetetlen balesetet. A vonatvezető kötött pályán halad, egyedül a közút közlekedői tehetik biztosabbá a vonatvezetők útját. És természetesen a sajátjukét is…