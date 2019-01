Kölcsey és a közbeszéd

Szatmárcsekén 196 éve ezen a napon ült le íróasztalához egy 33 éves magányos fiatalember, hogy letisztázza és véglegesítse versét, amiben a magyar nép zivataros századairól írt. Hat évet várt, mire 1829-ben Kisfaludy Károly kiadta az Aurórában és újabb hármat, mire megjelent munkáinak első kötetében. Hivatalos állami ünnepségen 1848. augusztus 20-án csendült fel verse először, ott már Erkel zenéjére. Kölcsey Ferenc ekkor, 10 éve halott.

Hogy miért egy érettségi tételre hajazó felvezetés? Mert hiszem, hogy az idő távlatokat ad és az érettségre való tanulás nem ér véget a tételek kidolgozásával, a bizottság előtti felelettel.



Minden napunk egy érettségi vizsga. No, nem a Pitagorasz-tételről és a citromsavciklusról, hanem arról, mivé lettünk az életben. És átvitt értelemben Kölcseyről is, aki költőként nyolc strófában felépítette a magyarság gerincét.



Nézzünk rá ma erre a tartóoszlopra! A kocsmai trágárság szintjére süllyedt közbeszéd megroppantotta az édes anyanyelv gerincét. Ha hajlik a hát, torzul a test, feketedik a lélek. Meggyőzhetetlen vagyok arról, hogy az ocsmány káromkodásnak helye van nyilvános megnyilatkozásokban. Meggyőzhetetlen vagyok arról, hogy a műveltséget száműzni kell útszéli arroganciával. Meggyőzhetetlen vagyok arról, hogy a véleménynyilvánítás eszköztára legyen a verbális köpködés.



A torzók ábrázolására ott az irodalom. Érdemes olvasni. Nem a kötelező irodalmat, de kötelezően. Akkor is, ha rég megsárgult az érettségi bizonyítvány.



30 éve ünnepeljük a magyar kultúrának a napját – ma. A kulturált magyarok napja lehetne a többi 364.