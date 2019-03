Karnyújtásnyira

VAR – video assistant referee, vagyis videóbíró – ezt a betűszót az egész labdarúgóvilág megtanulta egy ideje. És valószínű, egy életre. Ahol alkalmazzák, ott áldják és kárhoztatják is egyben: mondván, hiába a csodálatos technika, azt emberek használják és alkalmazzák, így a szubjektív elem továbbra is része marad a futballnak (is).



A legfrissebb példát éppen szerdán este láthattuk Párizsból, ahova ha most nem is szökött be az ősz, de legalábbis végig zuhogott az eső a PSG–Manchester United Bajnokok Ligája-nyolcaddöntő alatt. Az első meccs kettő-nullás francia sikere után – talán az egyetlen angolok kivételével – a szuperszonikus PSG továbbjutását várták a futballkedvelők. A vártnál nehezebben ugyan, de a franciák tartották összesítésbeli előnyüket, mígnem elérkezett a találkozó legvége: ekkor az angol támadó lövése a neki háttal felugró francia játékos karjáról vágódott oldalra. Skomina játékvezető ítélkezéséhez a technika segítségét vette igénybe: hosszú perceken át nézte a jelenetet – mint ahogy mi is megtehettük a televízión keresztül lassítva is. Végül megszületett a verdikt: büntető következik. Rashford annak rendje és módja szerint a hálóba vágta a labdát, a pokolba taszítva ezzel a PSG-t és mennybe emelve az övéit. A hosszabbítás hátralévő perceiben már nem esett gól, így Párizs a PSG-t siratta.



Már az ítélet pillanatában nagyjából két részre osztódott a világ: az egyik szerint jogos volt a tizenegyes, a másik szerint égbekiáltó igazságtalanság. Az eset valóban nagyon véleményes, a mozdulatot többféleképpen lehetett értékelni. Hiába a VAR, az ítélkezésből azért nem zárhatók ki az érzelmek.



Hiszen a bíró is ember.