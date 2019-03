Kapitány, kapitány

Egy nagy generáció nagy képviselője távozott közülünk a hétvégén. Koós János 81 évesen halt meg. Dalai itt maradnak, hiszen naponta csendülnek fel a rádiókban, kívánságműsorokban, zenés rendezvényeken.

Én szeretem a számait, a Kislány a zongoránál a nagy kedvencem, de a többit is szívesen hallgatom. A Kapitányt, a Máriát, a Férjek egyenjogúságát, az Én, aki nála jártamot, a Sír a telefont és még hosszan lehetne sorolni. Akkor sem kapcsolok el, ha éppen nótát énekel valamelyik adón Koós János, hiszen azt is tudott nagyon.



A nagy generáció tagja volt ő is. Azé a generációé, amelynek művészei sorra lépnek fel az égi színpadra. Az elmúlt években például Payer András, S. Nagy István, Aradszky László. Nekik még voltak, vannak időtálló dalaik és nem csak pillanatnyi sztárok. Gyerekeimmel gyakran vitázom, amikor a legújabb zenei irányzatokat hallgatva leszólják kedvenceimet. Ilyenkor azzal érvelek, hogy az „én" számaim ötven évvel ezelőtt születtek, még mindig játsszák őket és nyilván ötven év múlva is hallhatóak lesznek. A DJ X. Y.-okra és a külföldi művésznevekre, mai sztáregyüttesekre viszont nagy valószínűséggel már holnapután sem emlékszik senki. A Koós János és társai által énekeltek töretlenül népszerűek. Örömmel látom egy-egy „retró" összejövetelen, hogy a harmincasok, negyvenesek is éneklik és tudják a szövegüket.



Meg kell emlékeznem arról is, hogy Koós János remek zongoristát kapott maga mellé odafönt. Aki már idelent is kísérte annak idején. A Rábaköz zenei életét is veszteség érte ugyanis a közelmúltban: elhunyt Tomózer Laci bácsi, a nagy múltú csornai Erzsébet presszó népszerű zenésze. Ő is 1937-es volt. Bizonyára jól ellesznek együtt, az égi táncdalfesztiválon.