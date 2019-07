Ismerd meg hazádat!

Az elmúlt években jó néhány fórumon elhangzott, hogy a Rábaköz kitörési pontja lehet a turizmus. A területtel foglalkozó szakemberek az idegenforgalomban nagy lehetőségeket látnak még mindig. Tervek, tanulmányok sora készült el, számos elképzelésről számoltunk be mi is. A gyakorlati megvalósítás azonban eddig elmaradt. A vendégek nem özönlenek a térségbe, igaz, megfelelő szállás is kevés van mifelénk. A több napra elegendő látványosság, attrakció, azaz program hiányzik még, halljuk egyre. A turista ugyanis azért jön, hogy viszonylag kis területet bejárva élvezze aktív pihenését.



Nagyszerű kezdeményezéssel jár élen és mutat példát a kapuvári Kiss-M. Vencel parasztgazda. Lovas kocsijával egész délutános hansági túrára csábítja a gyerekeket, felnőtteket, helyieket, vendégeket. Azt mondja, sok szép látnivaló van a környéken és érdemes áldozni néhány órát a nézelődésre. Ugyancsak a turizmus fellendítését szolgálja a jobaházi Kiskertem Kertészet mozgalma, az Irány a Rábaköz! turisztikai nap. Termelők, kézművesek, gyűjtők nyitják meg portáikat és mutatják be „attrakciójukat" a közönségnek. Egyre népszerűbb az akció, idén július 28-án lesz.



A magam részéről nagyon sokat várok a csornai premontrei apátság nagyszabású fejlesztésétől. A látogatóközpont kialakításától, a múzeum felújításától és egyáltalán, a rendház megnyitásától. Ugyanis az eddig gyakorlatilag zárt épületegyüttesben sétát tehetnek a látogatók, belépve olyan területekre, ahova eddig nem volt szabad.



Az igazi persze majd az lesz, amikor ezek és a többi helyi program egymásra épülve kínálnak többnapos elfoglaltságot a Rábaközbe érkezőknek.