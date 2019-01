Hurrá és öröm

Amióta kitalálták a pénznek nevezett fizetőeszközt, mondhatni természetes emberi tulajdonsággá vált a vágy, hogy minél több legyen belőle a zsebünkben. Akkor is, ha tudjuk, egyáltalán nem ezen múlik a boldogság. Amúgy a legrégibb fennmaradt pénzérmék Kroiszosz – Krőzus – lüdiai király idejéből, az időszámításunk előtti VI. századból valók.



Sose feledjük, a pénz voltaképpen az emberek között kötött bizalmi egyezmény. Jobb esetben a munkát tekinthetjük a legalapvetőbb pénzszerzési lehetőségnek. Ezen belül művészet, ha úgy vetnek szemet az ember pénzére, hogy azt a megszólított önként és dalolva adja át. Egyszerű ehhez az út: azt kell elhitetni, hogy fölöttébb jutányos áron részesülhetünk egy fantasztikus árucikkből. Örömünkre az új év első heteiben is szenzációs ajánlatokkal szembesülünk. Egy, az egészséges életmóddal kapcsolatos berendezés iránt hatvanezer forintos megtakarítás, háromezer forint extrakedvezmény, ráadásul ingyenes szállítás ígéretével keltik fel a figyelmet. Persze rögtön felvetődik a kérdés: ha most hatvanháromezer forintot tudnak elengedni az árból, mennyibe kerülhetne a portéka akkor, ha a sok kicsi sokra megy alapon a kezdetekkor emberszabású árrést alkalmaztak volna? Mert egy dologban biztosak lehetünk: nincs olyan gyártó vagy kereskedő, aki ne a profitból élne. A ráfizetés, a veszteség nem lehet opció. A több tízezres kedvezmény előzményét pedig kis fantáziával kitalálhatjuk. Valószínű, hogy az árut eleve jócskán felülárazták. Ha így is megveszik, hurrá. Ha nem, majd leárazzuk – gondolhatták. Akár hatvanháromezer forinttal. Legfeljebb kisebb lesz a profit – s annál nagyobb az emberek öröme. Igaz is: kell ennél több a vásárlónak...?