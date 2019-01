Egy-egy nap, hónap, esztendő rendkívüli időjárásából nem szabad következtetést levonni az éghajlat változására – de mit csináljon az ember, ha azt látja, hogy a 2010-es évekből már öt-hat is szerepel a tíz legmelegebb között, s a lista élmezőnyében az egy szem 1994 kivételével csak a 2000-es évek sorjáznak? A klíma melegedése sokáig csak tudományos teóriának tűnt, ma viszont maga a valóság: beleléptünk a hőkorszakba. Telente kevesebbszer fagy, s a hétvégére előre jelzett idő ellenére nagy átlagban hó sincs annyi, mint korábban. Az aszályos időszakok sora gyakran már tavasszal kezdődik, amikor nemritkán egyik napról a másikra a késő télből a kora nyárba csöppenünk. A legmelegebb évszakban hosszabbak, sűrűbbek a kánikulai periódusok: az 1969 és 1989 közötti két évtizedben egyetlen hőhullámot sem jegyeztek fel, manapság viszont nem is igazi a nyár, ha nincs ilyenből néhány.



Persze még nem tartunk ott, hogy mindezt túl sűrűn érezzük elviselhetetlennek, veszélyesnek, de nyilvánvalóan egyre többször tapasztalunk kellemetlen hatásokat és lamentálhatunk, vajon hova jutunk tizenöt-húsz év múlva. Leginkább pedig azon aggódhatunk, hogy alig-alig sejlik fel valamiféle megoldás. Legutóbb a lengyelországi Katowicében gyűlt össze kétszáz ország képviselője, hogy az ENSZ által szervezett klímacsúcson érjen el eredményeket, de a globális éghajlatvédelmi intézkedések felgyorsításáról, illetve arról, hogy az egyes országok milyen mértékben hajlandók csökkenteni károsanyag-kibocsátásukat, nem született döntés. Márpedig állami beavatkozás – korlátozások, tilalmak, ösztönzők – nélkül képtelenség kordában tartani a felmelegedést, az egyének önkéntes döntései már nem elegendőek.



Igaz, az is baj, hogy ahol próbálkoznak valamivel, ami hosszabb távon pozitív lehet – mondjuk Franciaországban a dízeladó bevezetésével –, ott a társadalom azonnal tiltakozni kezd. Nem vagyok optimista.