Miért nem takarítják el rendesen a havat az utakról? Miért nem sóznak több helyen? Azt mondták, felkészültek a télre. A hóra nem? Ezeket kérdezi szinte mindenki, amikor leesik több-kevesebb hó. Ahogy lapunkban olvashatták is, a Magyar Közút és a Győr-Szol szakemberei is elmondták, nincs elég jármű a teljes tisztításhoz, felesleges is lenne sokkal több hótolót beszerezni, mert annyi téli csapadék azért nem esik.



S valóban, voltak telek az elmúlt években is, amikor egyáltalán nem kaptunk a fehér égi áldásból. Sózni meg azért nem lehet nyakra-főre, mert károsítja a környezetet. Az élővilágot, a járműveket és a cipőket is. Persze ölbe tett kézzel sem szabad nézni a hulló pihéket, lehetne több hómunkást alkalmazni, és lehetne komolyabb technikai eszközpark a közlekedés segítésére. Mindig lehetne több hótoló. De azért a panaszok kiváltó okainak jó részére van észszerű magyarázat. És ilyenkor az ember belátására, szép magyar szóval toleranciájára is nagyobb szükség van a szokásosnál.



Itt jegyzem meg, nem is olyan halkan és nem is csak átvitt értelemben: először mindenki söprögessen a saját portája előtt. Mert vajon mi, igényes polgárok minden elvárhatót megteszünk télvíz idején? Eltakarítjuk a havat a házunk előtt rendesen? Felszórjuk a járdánkat homokkal? Beállunk a kocsival az udvarba, garázsba, hogy a házunk előtt elhaladhasson a hótoló, ha esetleg eljutna mifelénk? Egyáltalán, megfogadjuk a tanácsot, hogy csak az üljön kocsiba havazás idején, akinek okvetlenül kell? Ha úton vagyunk, a sebességünket minden pillanatban hozzáigazítjuk a körülményekhez? És rakatunk téli gumit a kocsinkra? Mert ha mindezt megtesszük, biztos vagyok benne, jobban megbecsüljük a hóval viaskodók munkáját is. Mindenesetre van egy jó hírem mindenkinek: már kifelé megyünk az idei télből.