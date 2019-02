A hódok magyarországi visszatelepítése az elmúlt évtizedek egyik legnagyobb természetvédelmi sikertörténete – olvasom az interneten több helyen is. S ha úgy vesszük, valóban. A XIX. század végén hazánkban teljesen kipusztult a faj, alapvetően a korlátok nélküli vadászat miatt. Használták a prémjét és fogyasztották a húsát is. 1996-ban kezdték őket visszatelepíteni, a WWF programja keretében főleg Bajorországból hoztak egyedeket. Annak idején a Kisalföld is lelkesen számolt be a szigetközi betelepítésről.



Az állat már a nem fenyegetett természetvédelmi kategóriába tartozik hazánkban, eszmei értéke 50 ezer forint, ma is védett. A probléma ebben gyökeredzik. Mert nemhogy nem fenyegetett, de gyors szaporodása révén a hódok szinte mindenütt megjelennek, ahol víz található. Friss élményem: a Bakony közepén, az időnként ki-kiszáradó Cuha mentén tömegével láttam megrágott törzsű, kidöntött fákat. A Szigetközben nagyon jól érzi magát a faj, s egyre több kárt okoz a gazdáknak, horgászoknak, erdészeteknek, a vízügynek. Egyetértés mutatkozik, a hódok számát csökkenteni kell. Az érintettek a szükséges jogszabályra várnak.



Ez a történet számomra számos tanulsággal szolgál. A legfontosabb: vigyázzunk természeti értékeinkre, mert visszacsinálni valamit jóval nehezebb feladat, mint a meglévő őrzése. A másik, hogy a természetbe való beavatkozás veszélyeket rejt, azt körültekintően kell megtenni akkor is, ha jót akarunk, ha éppen a helyreállítás a cél. Merthogy változik a világ. A hódoknak, gondolom, százötven éve még volt Magyarországon természetes ellensége. Például a farkas. Visszatelepítésük kezdetekor meg már nem volt. Ez is lehet oka a túlszaporodásnak. De ma ismét van ellensége. Az ember. Egyre több. A feszültséget oldani kell, de vigyázat, még egyszer ne lőjünk túl a célon!