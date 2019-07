Hátra is nézz!

A mezőgazdasági munkálatok idején borítékolható, hogy sűrűn találkozunk erőgépekkel az utakon. A traktorok, kombájnok jellemzően lassúak, sokszor vontatmányt vagy más munkaeszközt is szállítanak, akadályozva a forgalmat. Egyik hétfő reggel a 85-ös főúton kerültem bosszantó szituációba Sopronból Győr felé menet. Már a város kivezető szakaszán torlódott a forgalom. Eleinte balesetre gyanakodtam. Kópházánál világossá vált, hogy másról van szó, mert a kocsisor lépésben azért haladt. Azt viszont nem lehetett látni, mi halad az élen, mi fogja meg a több kilométeres konvojt. A fertőszéplaki leágazásnál aztán mindenkinél koppant a két fillér. Három, szorosan egymás mögött haladó traktormonstrum kanyarodott le a főútról a Fertő-part felé. Valószínűleg az egyik munkaterületükről mentek át a másikra. Nem lenne ezzel baj, ha némi empátiát is tanúsítottak volna a többi közlekedő irányába. Teszem azt, nem a reggeli csúcsforgalomban indulnak el, hanem kora hajnalban, amikor még kevesebb az autó az utakon. Vagy nem szorosan egymás mögött haladnak, lehetetlenné téve az előzést. Esetleg hátrapillantanak néha és félreállva elengedik a kocsisort. Esetleg. Mert azon a reggelen sok száz autó a szokásos fél óra helyett egy óra alatt gyűrte le a Sopron–Fertőszentmiklós távot. Bárhogy is nézzük, a fél óra csúszás már jelentős. Ilyenkor kúszik a vérnyomás fel, feszülnek az idegszálak, a türelmetlenség pedig gyakran vezet balesethez. Tudom, az indulat nem jó tanácsadó, de az empátia hiányára sincs mentség. Figyeljünk egymásra az utakon is, mert csak így érhetünk biztonságosan célba!