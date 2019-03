Hasznos kütyük

Ezen a héten a sors úgy hozta, hogy több olyan téma is szerepelt lapunkban, amelyek arra intenek, egyszerű eszközök sokat érhetnek: életet menthetnek, sérüléstől óvhatnak. Például súlyos közúti balesetek következményeit enyhíti a biztonsági öv. Többen is élhetnének még az elmúlt hetek áldozatai közül, ha bekötötték volna magukat – állítja a szakértő.



Ott van minden autóban, csak használni kell. A Kisalföldi Erdőgazdaság pedig vadriasztó prizmákat helyezett ki olyan szakaszon, ahol gyakorta futnak ki vadak az útra. Ahol korában már megtették ezt, mostanában nem volt vadbaleset. Pedig ott történt korábban az az emlékezetes eset, amelynél egy kettészakadt szarvas fele vágódott a szélvédőn át az autóba az ütközés következtében. A harmadik témában a Kisalföldnek is volt némi szerepe, hogy egy szerkezet tragédiát akadályozott meg: lapunk koordinálta akció keretében kapott CO-érzékelő riasztotta az idős hölgyet, hogy veszélyben van. Ennek köszönhetően úszta meg a halálos gáz szivárgását enyhe fejfájással.



Amúgy is létező vagy egyszerűen beszerezhető és alkalmazható eszközökről van itt szó. Szívesen látnám, hogy elterjednek, s egyre többen használják ezeket. S ha pénzbe is kerülnek, az ne legyen akadály. Annyi mindenre költünk feleslegesen, áldozzunk a saját biztonságunkra is! És szívesen venném, ha újabb tömegmozgalmak indulnának, hogy azok is hozzájussanak, akik elsősorban a napi betevőért küzdenek.



És még valami: érdemes lenne számba venni, mi mindennel tehetjük még biztonságossá életünket, otthonunkat.

A digitalizáció terjedésével nap mint nap jelennek meg érdekes kütyük, s válnak tömegcikké, melyek korábban elérhetetlenek voltak az átlag számára. Járjunk nyitott szemmel, és adjuk tovább másoknak is felfedezéseinket!