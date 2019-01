Harap a reklám

Olvasom, hogy a nagy Oroszországban egy cég azon mesterkedik, hogy reklámokat varázsoljon az égre . Az erőfeszítéseket már-már siker koronázza, én pedig körömrágva várom az eredményt, merthogy mi lehet annál felemelőbb, mint amikor egy romantikus nyári éjszakán nem az esthajnalcsillagot vagy a kerek Holdat bámulhatom, hanem egy amerikai üdítőital-gyártó logóját. Valóban, micsoda szűz piac, kihasználatlan terület! Szép új világ, szokni kell még azért a gondolatot, na.Azok közé tartozom, akik kiütéseket kapnak a reklámoktól, pedig tisztában vagyok vele, hogy mennyi mindent köszönhetünk nekik. Hogy csak egyet mondjak: fiatalabb éveimben kispályás focicsapatunkat az országban még szinte ismeretlen pezsgőtabletta gyártója támogatta, így aztán heteken át éppen lejárt szavatosságú italokkal töltöttük fel testünk energiakészleteit. Nem mondom, hogy megnyertük a bajnokságot, de finom volt.Mondom, igyekszem kerülni a reklámokat, de ma már ez lehetetlen vállalkozás. Akármikor kapcsolom be a rádiót vagy éppen kattintok egy videómegosztóra, azonnal belém harap egy reklám. Valamit valamiért, mondhatnánk, de ezzel úgy vagyok, mint oly sok találmánnyal. Az életünket kellemesebbé és kényelmesebbé teszik, de abban már nem vagyok biztos, hogy egyben boldogabbá, értelmesebbé is. Az autózástól kezdve a számítógépeken keresztül számtalan nagyszerű találmány ad rengeteget az emberiségnek, lehetőséget, kapcsolattartást a szeretteinkkel, kinyílt világot – de van éppen elég hátrányuk is. Aztán hogy mi marad az előnyök és hátrányok összevetésének végén, plusz vagy mínusz, azt döntse el mindenki maga. Azt tudom, hogy például a parkoló autókra pillantva én a helyükre fákat, padokat, a pöfögő, zajos járműcsodák helyére az utcákon ráérősen sétálgató embereket képzelek el. Emberek, így vigyázzunk tehát, hogy mit találunk fel...