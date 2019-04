Számos fejlesztésen dolgoznak Győrben és több előkészítése is folyamatban van. Olyan építkezésekről, rekonstrukciókról van szó, amelyek már jó ideje esedékesek voltak, de most jött el az idejük. Ilyen például a vásárcsarnok, a kórházi parkoló és a Likócs felé vezető út. Mindhárom valóban égető problémát hivatott orvosolni, ha kész lesz. És még közös bennük az, hogy jókora kalamajkával jár mindegyik építkezés.



Az amúgy is szűk keresztmetszetek még szűkebbek lettek, lesznek. Ilyenkor mindig az a kérdés, hogy sikerül-e a többség számára elfogadható átmeneti megoldásokat találni. No meg az, hogy vajon időben jött-e az újítás igénye és akarata. Nyilván Győr kasszája is behatárolt, nem jut mindenre, amit polgárai – akár joggal is – elvárnak. Mindezek miatt az is nagyon fontos, hogy amit most építünk, az vajon meddig lesz elegendő. Mert ha elkészültekor éppen elég lesz, akkor az régen rossz. A jövő igényeinek is meg kell ugyanis felelnie. A mostani beruházások kapcsán mindenki vérmérséklete szerint válaszolhat ezekre a kérdésekre.



De mondok egy példát, amely mintája lehet a halogatott beruházásoknak: az M1-es autópálya. Évekkel ezelőtt jól látható volt, hogy rövidesen teljesen alkalmatlan lesz valóban autópályaként használni, szükség van egy újabb sávra. A forgalom növekedése évről évre tapasztalható volt, könnyen ki lehetett számítani, mikor jön el az az idő, ami mostanra bekövetkezett. És közben toldozni-foltozni is kell a burkolatot, hogy legalább az életveszélyt elhárítsák. Így most abban bízhatunk, hogy a tervezés és a kivitelezés sebessége meghaladja majd azt, amennyivel most lehet hasítani legforgalmasabb autópályánkon.