Gyermek születik

A bébik megszületése semmi máshoz nem fogható öröm a családok életében, miként a gyerkőcök felnevelése, a velük való törődés – való igaz – beillik életre szóló kalandnak. Üdvözlendő is a kormány családbarát intézkedéseinek sora, amelynek célja, hogy a párok minél több gyermeket vállaljanak. Mindeközben azért jusson eszünkbe, hogy közel négy évtizede hazánkban minden évben többen halnak meg, mint ahányan születnek. Nem vigasztalhat bennünket az sem, hogy a népesedési problémával egész Európa szembesül.



Számszerűsíthetjük is a tényeket: hazánkban 1975-ben még 195 ezer gyermek látta meg a napvilágot, tavaly alig több mint 91 ezer. 2017-ben 131 ezren hunytak el Magyarországon, míg a születések száma másfél ezerrel csökkent. Ez annyit jelent, mintha egy negyvenezer lakosú város üresedett volna ki teljesen egy év leforgása alatt – hazánk lélekszáma pedig 9,8 millió alá csökkent. Nem kell matematikusnak lennünk ahhoz, hogy rádöbbenjünk: ha ezt a tendenciát modellezzük, még ebben az évezredben elfogyunk. Bárhogy is nézzük, nincs megállás – és az idő elképzelhetetlenül gyorsan halad. Ennek érzékeltetésére: alig pár hét múlva ünnepeljük Jézus, a keresztények körében Isten fiának tartott üdvözítő megszületését. Kétezer esztendő telt el azóta – s mindez egyetlen pillanatnak tűnik, amikor most e két évezredre gondolunk.



A karácsony az első nikaiai zsinat határozata értelmében az öröm és békesség, a család és gyermekség, az otthon és a szülőföld ünnepe. Hasonlóképpen kellene hát ünnepelnünk napjaink minden gyermekének megszületése pillanatát is.