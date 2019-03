Függő játszma

Úgy érzem, hogy a digitális kor beköszöntével világunk ahhoz hasonlítható, mint amikor becsukott szemmel rohanunk keresztül az erdőn. Haladunk, de nem tudjuk, hova tartunk, nem tudjuk, hogy mi lesz a következő lépésünk következménye. Zacher Gábor toxikológus kedden Győrben és Sopronban függőségeinkről tartott előadást, amelyen teret szentelt a közösségi média hatásainak. Szülőként számomra a nagy kérdés az volt,



hogyan óvhatjuk meg az ártalmaktól gyermekeinket. Csűrtük-csavartuk, de nem született megnyugtató válasz.

Az előadás végén beszélgettünk arról is, hogy hatalmas a szakadék szüleink, nagyszüleink, dédszüleink és a mi, illetve gyermekeink élete között. Nagy a szakadék életminőségben is – és nem biztos, hogy mi jártunk jól.



Rendben, kényelmünk nőtt: ha az első barátnőmet fel akartam hívni, bizony le kellett sétálnom a ház elé az utcai telefonfülkéhez. Az újságírás is nagyot változott. Első munkahelyemen, a Nemzeti Sportnál a kilencvenes évek közepén még ismerkedtünk az internettel. A 1995-ös bécsi úszó EB alkalmával a szakma doyenje, Peterdi Pali bácsi is írt a lapnak. Mi, fiatalok nagyot néztünk, amikor lapzárta előtt nem sokkal bevonult a szerkesztőségbe ősrégi írógépével, lerakta a monstrumot az asztalra és elkezdte pötyögtetni rajta a tudósítást. Azt, amit amúgy utánozhatatlan stílusban, kiválóan adott le, időre.



Mi már úgy-ahogy beleszoktunk az internet világába, de a világháború után született nemzedéknek még nyomasztóbb a változás. Ugyanakkor nemrégiben volt egy előadás a Széchenyi-egyetemen, ahol egy húszéves diák szólította meg a hallgatóságát: ne aggódjanak helyettük, köszönik szépen, ők ebbe a világba nőttek bele, nekik az internet természetes. Nem tanulgatják az együttélést vele, hanem együtt élnek, kart karba öltve.