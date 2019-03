Friss elme

Kilencvenhárom évesen fogott könyvíráshoz, négy év kutató- és alkotómunka után pedig nemrégiben kezébe vehette élete első könyvét a Sopronban élő dr. Barabits Elemérné. Fotóriporterünk kedvesen megjegyezte: három év múlva ismét jövünk! Merthogy az idős hölgy kétséget sem hagy afelől, megéri a századik születésnapját. Dolgozik is ezért; nem hagyja ellustulni a kis szürke agysejteket. Rendkívüli szellemi frissességével lenyűgözi beszélgetőtársait.



Azt hiszem, sokan vágyunk hasonlóan békés, boldog, alkotó öregségre. Csakhogy a sors nem mindenkivel ennyire kegyes. Az évek előrehaladtával ez is fáj, az is fáj, de a hasogató deréknál is kegyetlenebb a szellemi hanyatlás. Sokan ráadásul nincsenek is tisztában képességeik romlásával.



Pedig a demencia Magyarországon is népbetegség. Előbb a szűkebb család szenvedi meg a memóriahanyatlás kellemetlen következményeit, aztán a tágabb környezet is szembesül a problémával. Nehéz kezelni a szituációt, amikor látjuk, hogy az általunk nagyra becsült idős ember már csak árnyéka önmagának. Sokszor hallom és nagy igazság van benne, hogy egy társadalom fejlettségét az jellemzi a legjobban, hogyan bánik az elesettekkel, az időseivel. Ezért is örülök, amikor olyan szervezetek programjairól hallok, mint például a Sopronban is működő Alzheimer Café. Rendezvényeikkel a memóriahanyatlást okozó betegséggel kapcsolatos tabuk eloszlatását is segítik. Azon dolgoznak, hogy ne legyen stigma a demencia. Legyen elfogadott a köztudatban, s legyen természetes mindenki részéről az együttérző segítség.