Rengeteg embert ejtenek évről évre csapdába az internetes oldalakon kínált, látványos fiatalodást, gyors fogyást, hajnövekedést ígérő termékek és akkor a pikánsabb ajánlatokat még nem is említettem. Jó esetben csak csalódást okoznak használóiknak ezek a csodapirulák, de gyakran komoly egészségügyi kockázatot is hordoznak. Etikailag azok a termékek a legproblémásabbak, amelyek beteg embereket áltatnak a gyógyulással, holott nyoma sincs bennük hatóanyagnak. A forgalmazásukkal foglalkozó webáruházakat rendszeresen ellenőrzik a fogyasztóvédelmi szervek és az adóhatóság is, hogy kiszűrjék a csodát ígérő termékeket. Természetesen érnek el eredményeket ezekkel a vizsgálatokkal, egy-egy összehangolt akció során több ezer étrend-kiegészítőt, zsírégető bogyót vonnak ki a forgalomból.



Hiszékeny emberek azonban mindig lesznek, akik életben tartják a „csodabizniszt". De most komolyan... Mennyi a realitása annak, hogy egy bogyótól húsz kilót ledobunk a fotelban ülve? Vagy újra húszévesnek látszunk egy krémtől, ami eltünteti az élet arcunkra vésett tapasztalatait? A könnyűnek látszó út illúzió, s az elmaradt eredmény csak csalódást, felháborodást hozhat... Fontosak tehát a felvilágosító kampányok és hogy a hatósági ellenőrzések eredménye minél többekhez eljusson. Nem szabad a csodákban bízni, a valószerűtlenül pozitív állításokban hinni! Ha eredményt akarunk elérni, az csak munka, veríték és lemondás árán lehetséges. Ezt tartsuk szem előtt az újévi nagy fogadalmak megfogalmazásakor is!