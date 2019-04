Felesleges hajsza

A közelmúltban nemzetközileg elismert jégkorongos szakemberek jártak Magyarországon, ahol arról beszéltek: miért nem fontos az eredmény az utánpótlásban. Nyilván ők leginkább a saját sportágukról beszéltek, de az általuk elmondottak érvényesek a többire is.



Véleményük szerint azt, hogy ki mennyire lesz sikeres felnőtt játékosként, lehetetlen fiatalon megjósolni. Viszont ha az eredménykényszer miatt a lassabban fejlődő gyerekek nem kapnak elég játékidőt, akkor nagy a veszélye annak, hogy még azelőtt hagyják el a sportágat, hogy tehetségük kibontakozhatott volna. A fő konklúziójuk, hogy nem érdemes utánpótlásbajnoki címeket hajszolni.



Érdekes számadattal is szolgáltak: Kanadában egy-egy korosztályban több tízezer gyerek hokizik, közülük átlagosan tizennégyen(!) érik el az NHL-t (az amerikai profiligát), és csak nyolcan futnak be ott számottevő karriert. Vagyis minimális az esélye annak, hogy éppen a saját gyerekünk lesz majd egy Wayne Gretzky, Michael Jordan vagy éppen Görbicz Anita, de nem is ezért kell támogatni sportoló gyerekeinket, hanem azért, mert olyan élményekkel gazdagodnak, amilyenekre máshol nem tehetnek szert, emellett olyan komplex személyiségekké válnak, akik később is megállják a helyüket az életben.



Szóval lehet, érdemes lenne megfogadni ezt az ars poeticát, mert sok esetben bebizonyosodott már – labdarúgóink U20-as vb-bronzérme, korosztályos EB-, vb-érmek kézilabdában –, hogy hosszú távon a „magyar módszer" zsákutcába vezetett. A felnőttek között ugyanis a közelében sem voltunk ezeknek a sikereknek, miközben az utánpótlásban elért eredmények indokolatlan felnagyításával rengeteg ígéretes sportolót elveszítettünk...