Értem is, nem is

Sajnálkozom és egyben értetlenkedek. Sajnálom azokat a szőlősgazdákat, akik számára nincs más megoldás, mint a zöldszüret: még éretlen állapotában elpusztítják a termést, cserébe támogatást kapnak. Azért fizetnek nekik, hogy ne töltsék meg a hordóikat. A drasztikus lépés oka nyilvánvaló: a túltermelés. Túl sok bor készül Európában. És akkor még nem beszéltem a világ más, távoli termelőiről, akik szintén fontos szegmensnek tekintik az európai felvevőpiacot. Ők is küldik hajószám a boraikat, ráadásul nem is túl drágán.



De ha így van, akkor miért adtak uniós támogatást új szőlők telepítésére is? Azt mondják, azért, mert az új fajták korszerűbbek, nagyobb a terméshozamuk. Vagyis hol azt támogatják, hogy több szőlő legyen, hol pedig azt, hogy kevesebb. Mintha nem tudná a jobb kéz, mit csinál a bal! Nyilván nem ilyen egyszerű a dolog, de azért annyira nem is bonyolult: ha a gazdának megéri a szőlővel foglalkozni, akkor telepít új ültetvényeket, ha nem, akkor kivágja a tőkét és mással kezd foglalkozni. Legyen a termelő akár francia, olasz vagy magyar. Nem így lenne észszerű? Értem én, hogy évekbe telik, mire termőre fordul egy ültetvény, ezért óvatosan kell bánni azzal a fejszével, de minden más vállalkozásnak is időre van szüksége, hogy a befektetett pénz és energia megtérüljön. Ha egyáltalán megtérül! Ott, ahol a piac diktál, csak a korszerű, megfelelő viszonyok között működő vállalkozások és a minőséget termelő, jó szakemberek maradnak talpon. Kegyetlen a módszer? Nem. Az sokkal kegyetlenebb, amikor gyönyörűen fejlődő, egészséges szőlőfürtöket pusztítanak el, amivel már eddig is sokat kellett törődni.



Ráadásul a hozzáértők is azt mondják, hogy ezek tüneti kezelések, hosszú távon nem oldják meg a szőlőtermelők problémáit