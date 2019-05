Eresz alatt fecskefészek

Fecskeparadicsomról írtunk beszámolót a minap, a rábaszentmihályi fecskék luxusszállásáról. A Major család dédelgeti őket. Óvják a fészkeket, tisztítják, takarítják, fertőtlenítik, ha szükséges, a sárodúkat. A rendezett körülmények ellenére ők is észreveszik, hogy évről évre kevesebb madár tér vissza hozzájuk. Azaz fogy a fecskeállomány.



Valamikor természetes dolog volt, hogy a fecskék fészket építettek az eresz alatt, az istállókban. A gazdák nem bántották őket, hiszen természetes rovarirtóként működtek. Összeszedték a legyeket, szúnyogokat. Kicsit piszkoltak is, az igaz, de ezt nem bánták annak idején. A fecske hozzátartozott a falusi házakhoz. Ma már az istállók üresek, az ereszeket drótokkal védik a háztulajdonosok és ha valahol mégis bepróbálkozna a szárnyas, hát seprűvel vernék el onnan. A szúnyogokat pedig inkább kémiai úton pusztítjuk, így elesége sem marad.



A szakemberek verik is a harangot félre, hogy ilyen hozzáállással hamarosan eltűnnek Magyarországról a fecskék. A madártani egyesület szerint ha egy-kétmillió fecske hiányzik majd az országból, akkor egy-kétmillió rovar „marad a nyakunkon". Beszédes adat egyébként, hogy az elmúlt húsz évben mintegy hatvan százalékkal lett kevesebb a fecske az országban. Majorék szerint Rábaszentmihályon nagyon egyszerű a megoldás a kérdésre. Csak hagyni kell élni őket és nem ártani nekik.