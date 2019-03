Elszáll a füst

Három hete, hogy meteorológiailag tavasz van. Az időjárás is javul, igaz, a Sándorok, Józsefek pironkodhatnak egy kicsikét. Holnap az is elválik, a Benedekek hogyan muzsikálnak.



Én azért is várom nagyon a tavaszt, mert legalább felszáll a füst. Nem Rómában persze, hanem szűkebb lakókörnyezetem kéményei „dugulnak el" végre. Nem az akácfa füstje zavar, hanem az az orrfacsaró, keserű, sűrű füst, ami gyakran teríti be a városrészt, ahol élek. Műanyag, gumi, ruhák és ki tudja, még mi minden kerül a kazánokba, onnan meg a levegőbe, végül a tüdőnkbe. Tél végén talán még fokozódik is a szennyezés. Nyilván fogytán az igazi tüzelő, spórolni akarnak vele, esetleg a télen felhalmozódott hulladékot tüntetik el. Fűtési szezonon kívül ugyanis feltűnőbb és könnyen azonosítható lenne a bűzös kémény. Most még sötétedés után viszont úgy gondolhatják, senki nem találja meg, honnan is ered a füst.



Az illegális szemétlerakókkal sem tudunk mit kezdeni, ahogy ezekkel a feketén füstölő kéményekkel sem. A témával foglalkozó megbeszéléseken gyakran elhangzott, hogy senkinek nincs joga ahhoz, hogy magáningatlanokon azt vizsgálja, ki, mivel fűt. Azt gondolom azonban, csak így lehetne megoldani ezt a problémát. „Behatolni" a vétkesnek tűnő kazánházba, megállapítani a tényállást, azaz a környezetszennyezést és megindítani a szükséges eljárást.



Azt hiszem azonban, ettől még nagyon messze vagyunk, ahogy az illegális szemetelőket sem szankcionálják rendesen. Addig azonban marad a bosszankodás és a füsttel telített udvaron elmormolt néhány, ide most nem illő szó.