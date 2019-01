Elfutballosodás

A magyar férfi kézilabda-válogatott ismét nem érte el célját, tizedik lett a világbajnokságon, így csak bizonyos feltételek teljesülése esetén vehet majd részt az olimpiai selejtezőtornán. Ahogyan ilyenkor lenni szokott, véleményt alkot szurkoló, játékos, szakember, hirtelen mindenki tudja, mit is kellene tenni.



Természetesen megszólalt Mocsai Lajos is. A volt szövetségi kapitány, a Testnevelési Egyetem rektora szerint „a nálunk folyó munkát el kell választani és élesen meg kell különböztetni a külföldi mintáktól, módszerektől. Ez azért szükségszerű és kötelező, mert nekünk megvan a magunk kialakult, bevált, korábban sikerekre vezető, egyedi edzésmódszertanunk, amelytől eltávolodtunk. Nem szükséges, sőt, inkább hátramozdító mindenben a külföldieket utánozni."



Távol álljon tőlem a kötözködés, de nem értem, mi olyan magyar recept van, ami sikerre vezetett a múltban? A magyar férfiválogatott a világbajnokságokon mindössze egy ezüstérmet – 1986-ból – tud felmutatni, Európa-bajnokságon és olimpián viszont egyszer sem állhatott dobogóra. Az ötkarikás játékokról 1936 óta van öt negyedik helyünk. Szóval ennek tükrében azt mondani, hogy felesleges bármit is átvenni onnan, ahol ennél komolyabb eredmények is vannak, mi több, ezt úgy beállítani, hogy káros lenne a magyar kézilabdára, az álmoskönyvek szerint sem jelent jót.



Ilyen hozzáállással egyébként már találkoztam a magyar sportban, a focinkban évtizedekig ment a duma bizonyos magyaros viszonyokról, a pökhendi, lekezelő stílus mindennapos, sokszor még ma is.

Úgy tűnik, a magyar kézilabda végérvényesen elfutballosodott...