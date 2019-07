Ha lenne Gaiának, a Föld istennőjének profilképe a közösségi a médiában, mától csak egy fekete kört látnánk a kék bolygóból. A mai napra elfogyasztottuk, feléltük azokat az erőforrásokat, amiket adhat az emberiség létezésére Föld anya.



Idén kevesebb mint hét hónap alatt elhasználtuk az egy évre elegendő erőforrásait. 1970-ben még csak december 23-án értük el a túlfogyasztás határát. (Európa még a globális átlagnál is rosszabbul teljesít: itt a túlfogyasztás napja idén május 10-re esett, vagyis ha mindenki úgy élne, mint az EU tagállamaiban átlagosan, akkor a Föld éves tartalékai már ezen a napon kimerültek volna.)



Mi történt az eltelt fél évszázadban? Mint a kisgömböc, olyan fékevesztett hajszában kezdtük el habzsolni a civilizáció adta lehetőséget, két kézzel kikaparni a jólét minden lehetséges formáját. Nem kell a legnagyobb herdálókra mutogatni, mert a magunk háza tája sem az aranyközép megtartásáról szól.



Gyerekkoromban tízpercenként jártak a buszok, ma minden nagykorúnak autója van a családokban és derekasan használjuk is azokat. Csapvizet ittunk, ha megszomjaztunk, ma zsugorban cipeljük tucatszám a műanyag flakonokat. Ha melegünk volt, kitapasztaltuk a szellőztetés és árnyékolás optimumát, ma zúgnak a tetőkön a légkondicionálók. Örültünk a közös gyerekszobának, ma a gyereknek a külön szoba mellé külön fürdő is jár. Ha fürdeni vágytunk, felkerekedtünk, ma a házak, nyaralók saját medencéiben hűsölünk. Nem kellett műanyagmentes júliust tartanunk, mert mindent papírba csomagoltak a pultnál. Nem voltak hiányszakmák, mert a munka önbecsülést adott, ma sikk az eltartottak táborában a semmittevéssel kérkedni.



Folytathatnám vég nélkül a sort... Én-Te-Ők, Mi-Ti-Ők.



Nincs tanulság, tények vannak.



Úrhatnám életünkkel feléltük magunk alól a Földet!