Egy szál virág

Tizenöt év telt el a tragikus vasárnap óta. Ha jól emlékszem, talán valamelyik esti futballmeccset néztem otthon a televízióban az ominózus estén, amikor megcsörrent a vezetékes telefonunk. Mérgelődtem is magamban, hogy ki zavar ilyen késői órán.



Újságíró barátom volt a vonal végén és elsőre csak annyit tudott mondani: „Meghalt a Fehér Miki!" A döbbent csend után kételkedni kezdtem, ez csak tévedés lehet. De ő elcsukló hangon bizonygatta a lehetetlennek tűnőt. Bölöni László hívta fel Franciaországból, a tévében látta a Benfica bajnoki mérkőzését, amelynek a legvégén a szakadó esőben Miki kapott egy sárga lapot, majd előrehajolt, kezeit a térdére támasztotta és két másodperccel később összeesett. Mindkét csapat orvosai azonnal berohantak a pályára, a játékostársak és az ellenfelek zokogásban törtek ki, miközben próbálták újraéleszteni a magyar támadót. Kórházba vitték, ahol nem tudtak rajta segíteni, nem sokkal éjfél előtt, 2004. január 25-én bejelentették a halálát. Másnap reggel itthon is láthattuk a sokkoló felvételeket, amelyek bejárták az egész világot.



Alig volt felfogható, hogy Mikinek csak ennyi, mindössze huszonnégy év jutott a földi futballpályákon. Elképzelni sem tudjuk, mit érezhettek a szülők, a család, hiszen Magyarországot és a második otthonát, Portugáliát is fájdalmasan mélyen megrendítették a történtek.



Kinek lassan, kinek rohanva telt el ez a tizenöt év. Fehér Miklós nevét és emlékét többek között labdarúgó-akadémia, emléktorna, a róla készült szobrok őrzik Győrben és Lisszabonban. Nekünk pedig megmaradt legbelül a szívünkben: „Örökre velünk maradsz, őrizzük mosolyodat."