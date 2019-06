EB felé félúton

Ünnep a magyar labdarúgó-szurkolóknak június, hiszen a válogatott hibátlan teljesítménnyel mindkét Európa-bajnoki selejtezőjét megnyerte. Bár Marco Rossi szövetségi kapitány csapata egyre markánsabb teljesítményt nyújt, erre a hat pontra csak az igazán optimisták számítottak. Ráadásul ha ehhez hozzávesszük, hogy a magyar gárda a csoportjában az első helyről várja a folytatást, akkor igazán elégedettek lehetünk a fejlődés irányával. Sőt, hozzá kell tenni, hogy a kedden legyőzött Wales elődöntős volt a legutóbbi EB-n, a horvátok pedig vb-ezüstérmesek voltak Oroszországban.



Persze „jó magyarhoz" méltón megjelentek fanyalgások is ezzel kapcsolatban. Szerintük Wales nem olyan jó csapat, nekik kifutott eredmény volt az elődöntő, a horvátok pedig még a tavalyi siker fényében fürdenek és nem vették elég komolyan a budapesti fellépést. Részigazságok talán ebben is lehetnek, de mindezek semmit nem vonnak le a magyar győzelmek értékéből.



A több jó teljesítményt felvonultató hazai csapatban örömteli volt látni a nagy öregek, mint Dzsudzsák és Szalai érzelemdús játékát, ami aztán a meccs végi, szurkolókkal közös Himnusz-éneklés alatt is ott tükröződött az arcukon. Egy külön piros pont jár egyébként a csodálatos magyar tábornak is.



Ha már a dicséreteknél tartunk, több évtized után Marco Rossi a válogatott első szövetségi kapitánya, aki az első öt hazai tétmérkőzését kivétel nélkül megnyerte. Legutóbb Baróti Lajos volt képes ilyen eredményes kezdésre a nemzeti csapat élén még a hetvenes évek közepén.



Elszállni azonban mégsem szabad, az EB felé csak félúton járunk. És még nehéz összecsapások következnek.