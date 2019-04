A napokban a bakonyi Likas-kőhöz igyekeztünk, de az M85-ös autóút felől érkezve inkább Győrön át mentünk tovább, és nem hajtottunk fel az M1-esre, mert már messziről látszott, hogy tömött sorokban araszolnak az autók. Jó, húsvét közelgett, s ünnepek előtt mindig nagyobb a forgalom, de már régebb óta nem kell vendégmunkások hadának megindulni ahhoz, hogy beálljon az autópálya. A telített sávok miatt több a baleset, s elég egy koccanás, hogy fél Győr beduguljon, ha pedig egyszerre több nagyobb történik, mint tegnap, szinte nem is érdemes autóba ülni.



Aki akár csak néhanapján vetődik Budapest felé az M1-esen, tudja, hogy ha már most építenék a plusz két sávot, sem mondhatnánk, hogy elsiették. Ugyanez igaz a burkolatra, amelyen az egy-két éve jellemző méretes kátyúk ugyan már nem tátonganak, de a kívánatos állapottól még messze vagyunk. Laikusként úgy tűnik, logikusabb lett volna korábban apránként elkezdeni a felújítást, mintsem most egyszerre tíz-húsz-negyven kilométeren tüzet oltani.



Ezzel együtt jó hír, hogy végre legalább oltanak, miként az is, hogy készülnek a bővítés tervei, s utána talán hamarosan építkeznek is. Persze ha így megy tovább, mire végeznek, újabb tizenöt-húsz százalékkal nő a forgalom, meg addig még valahogy ki is kell bírni a tereléseket, a baleseteket és a velük járó dugókat.