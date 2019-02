Mindig meglepődve olvasom a híreket arról, hogy öt-hat, esetleg még ennél is több év eltelte után fosztanak meg egy sportolót az eredményeitől, mert pozitív lett a doppingtesztje. A legfrissebb eset az orosz gyalogló Anyiszja Kirgyapkináé, akit a fenti okok miatt a 2011. február 25. és 2013. október 11. közötti összes eredményétől és az ezen időszakban kapott pénzdíjaitól megfosztanak. Jól látják, a 8 évvel ezelőtti eredményeitől is.



Bevallom, ezzel úgy vagyok, mint amikor az egyszeri boltban olvasom: „a pénztártól való távozás után reklamációt nem fogadunk el".



A doppingolást természetesen elítélem, s minden tiszteletem azoké, akik tisztán készülnek, s reményeim szerint nem kevesen vannak, akik úgy is nyernek. Ugyanakkor mindig elgondolkoztat, hogy mikor az évek során kiderül, hogy egy versenyszámban az első nyolcból öten megbuknak, akkor vajon a maradék három tényleg kizárólag a tehetség és a munka révén jutott el olyan szintre, ahova a többség csak valami szer segítségével tudott?



Hangsúlyozom, csak remélni tudom, hogy a válasz erre az, hogy igen. Viszont akkor még mindig ott van az a fals kép, hogy a sportolókat az olimpiák, világbajnokságok idején hősként ünnepeljük, címlapon vannak, mindenki velük foglalkozik, majd évekkel később pár sorban elintézik, hogy amit öt-tíz éve nyert, az mára semmis. Akkor már azt sem tudjuk, igazából miben és hogyan nyert.



Javasolnám egyébként, hogy ha lemegy egy verseny, az eredményhirdetést nyugodtan hagyják el, tűzzenek ki a szervezők egy időpontot úgy nyolc-tíz évvel később, s adják oda az érmeket azoknak, akik kiállták a doppingellenőrzés idejének próbáját, s még egy évtizeddel később is bizonyíthatóan tiszták...